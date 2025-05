Prison Break S4 E13 - Le mieux est de fuir …

Diffusé le 28/05/2012

Le général mobilise ses équipes pour récupérer Scylla, maintenant aux mains de Michael. En remettant l'objet à l'agent Self, il ne s'attendait pas à ce que celui-ci joue double jeu et disparaisse. Michael et de son équipe ont rendez-vous avec le FBI mais les négociations échouent. Face à une telle confusion, tout le monde prend la fuite…