Prison Break S4 E18 - Frères ennemis

Diffusé le 11/06/2012

Le général Krantz a échappé à la mort et manifeste une dangereuse paranoïa à l'encontre de son entourage. Retardés par un homme de main de Christina, Michael arrive à Miami avec Sara, qui apprend une nouvelle bouleversante. Lincoln, Mahone, Self et T-Bag se rendent à l'ambassade indienne pour intercepter Scylla et stopper Christina, sur le point de vendre le fameux programme…