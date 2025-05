Prison Break S4 E2 - ... En Scylla

Lire la vidéo

Diffusé le 23/04/2012

Alors que le Cartel recherche activement les frères Scofield dans une des prisons d'état, l'agent Don Self du FBI supervise la mission confiée à Michael, Lincoln, Sucre, Mahone et Bellick pour récupérer Scylla. Pendant que les anciens prisonniers repèrent le « détenteur » de la carte, T-Bag traverse le désert mexicain et rejoint la Californie…