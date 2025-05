Prison Break S4 E20 - L'effet domino

Diffusé le 18/06/2012

Au cours de la conférence, l'interlocuteur indien de Christina est assassiné devant les caméras du monde entier. La police et le FBI traquent Michael et Lincoln, piégés dans le bâtiment où règne le chaos. Le plan de Christina est sur le point de réussir jusqu'à ce que son fils parvienne à lui dérober Scylla. Maintenant en possession du programme tant convoité, Michael est dans l'impasse car le général détient Sara et Christina détient Lincoln…