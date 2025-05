Prison Break S4 E21 - Le choix de Michael

Diffusé le 25/06/2012

La cavale est terminée pour Don Self, confondu et interrogé par le FBI. C-Note approche Sucre et le persuade de livrer Scofield et Burrows à un agent gouvernemental. T-Bag veut prouver qu'il a l'étoffe d'un homme de main de la Compagnie. Tout repose sur Michael, contraint de faire un choix entre sauver Sara, enceinte, ou Lincoln, agonisant…