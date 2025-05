Prison Break S4 E8 - Pacte avec le Diable

Diffusé le 07/05/2012

Lincoln établit un plan pour neutraliser le général et lui dérober la dernière carte. Michael et l'agent Self sont forcés de coopérer avec Susan qui détient une partie de Scylla. Après avoir fait échouer la précédente opération au cours de laquelle l'équipe a perdu le copieur de carte, Glenn, mis à l'écart, est prêt à livrer les frères Scofield à Wyatt pour quelques billets…