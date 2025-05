Prison Break S1 E22 - Les fugitifs

Diffusé le 29/06/2017

Les détenus s'évadent de Fox River, laissant derrière eux Manche et Westmoreland. L'alerte générale retentit. Pope charge Bellick de se lancer aux trousses des fugitifs. L'équipée, délestée de Haywire puis de Tweener et de T-Bag, tente de rallier l'aérodrome. Pendant que Sara sombre dans la détresse, Nick succombe à sa trahison, Véronica découvre que Steadman est en vie et que la vice-présidente conspire avec Kellerman…