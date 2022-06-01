Prix de la jeune création Génération Z : du like à l'action

M6+ présente la 3ème édition du Prix de la Jeune Création. Un prix destiné aux nouvelles générations de vidéastes créatifs âgés de 18 à 30 ans. Les participants sont invités à proposer un pilote de documentaire d’une durée de 5 minutes sur la thématique "Engagement : Comment la Gen Z passe du like à l'action ?", accompagné d’un dossier de production. Les œuvres reçues seront soumises à un jury de professionnels du monde des médias, qui remettra le prix au vainqueur lors d’une cérémonie exceptionnelle, le vendredi 27 février 2026.