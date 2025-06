Profilage S5 E9 - Au nom de mon fils

Lire la vidéo

Diffusé le 27/09/2014

Chloé et Rocher se rendent sur une aire d’autoroute où des témoins ont vu une femme tenter de sortir d’un coffre de voiture avant d’y être remise de force par le conducteur. La voiture est retrouvée accidentée. Le conducteur, un tueur de femmes multirécidiviste, est mort dans l’accident, et sa victime ne comprend ni où elle se trouve, ni pourquoi on l’a enlevée…