Profilage S4 E8 - De père en fils

Diffusé le 21/09/2013

Une femme sur le point d'accoucher a été brutalement agressée dans un parc, la laissant elle et son bébé entre la vie et la mort. Chloé et Rocher découvrent qu'elle n'était à Paris que depuis quelques jours, et sous une fausse identité…