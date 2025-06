Profilage S6 E6 - Démoniaque

Diffusé le 14/11/2015

Alors que Chloé prépare le retour de Lili, l’équipe est appelée sur un cas de disparition inquiétante : une jeune femme et sa fille de 6 mois se sont volatilisées. À son retour de voyage d’affaires, Baptiste, le mari et père, a trouvé la maison vide et le chien assassiné sur la table à langer...