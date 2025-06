Profilage S4 E5 - Disparus

Diffusé le 14/09/2013

L'équipe est mobilisée sur la disparition de deux enfants : Quentin, 8 ans, et Manon, 18 mois. Le frère et la sœur étaient dans la chambre d'hôtel de leurs parents, Claire et Bastien Laffont, en vacances à Paris. Ces derniers ont laissé leurs enfants pour déjeuner en tête à tête...