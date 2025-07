Profilage S9 E7 - Fuir

Diffusé le 22/12/2018

Adèle a percé le secret que Rocher protégeait depuis des semaines, et leur relation de confiance s’en trouve ébranlée… Mais ils doivent passer outre quand ils sont appelés sur une nouvelle affaire intrigante : deux corps ont été retrouvés dans une cabane isolée dans les bois. La première victime a été tuée il y a quelques jours, et la seconde il y a plus de 10 ans…