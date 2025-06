Profilage S7 E3 - Le retour

Diffusé le 29/10/2016

Convoqué au collège de Lucas, Rocher est témoin de la tentative de suicide d’un adolescent de 14 ans, Eliott. Il le ramène chez lui et découvre qu’Eliott vit depuis plus d’une semaine avec le cadavre de sa mère. La mère et le fils vivaient en vase clos et Adèle observe les signes destructeurs de cette relation fusionnelle…