Profilage S6 E12 - Les adieux (2/2)

Diffusé le 15/10/2016

Alors que Chloé hésite à accepter le poste à New York proposé par Elikia, Adèle est enfin réunie avec sa jumelle après plus de 10 ans de séparation. Elle a retrouvé Camille, mais une Camille traumatisée par ses années de séquestration, qui n’ose faire un pas ni prononcer un mot sans l’assentiment de sa sœur, et qui est devenue maman…