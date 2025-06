Profilage S5 E7 - Les prédateurs

Lire la vidéo

Diffusé le 20/09/2014

Une jeune femme extrêmement perturbée vient porter plainte pour viol après une soirée dont elle n’a plus aucun souvenir. Elle a visiblement été droguée et s’est réveillée chez elle, nue dans son lit. Chloé et Rocher prennent l’affaire très au sérieux avant de découvrir que la jeune femme en question a déjà déposé des dizaines de plaintes du même genre…