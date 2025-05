Profilage S3 E6 - Ma vie sans toi

Lire la vidéo

Diffusé le 29/03/2012

Chloé et Rocher découvrent le cadavre de François Rénier, un homme censé être mort dix ans plus tôt. Ils comprennent assez rapidement que ce père de famille, étouffé par les dettes, avait à l'époque mis en scène son propre décès afin de toucher l'argent de l'assurance et sauver ainsi sa famille de la misère…