Profilage S9 E1 - Nouveau départ (1/2)

Diffusé le 01/12/2018

Cinq années ont passé depuis l’enlèvement d’Adèle, qui a refait sa vie loin de Paris et de la police, avec son fils Ulysse. Mais quand on la contacte pour un meurtre particulièrement violent et étrange, le corps d’une femme retrouvé à l’intérieur du cadavre d’un taureau, Adèle se sent irrémédiablement ramenée vers sa vocation de criminologue… et vers le Commandant Rocher.