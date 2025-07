Profilage S9 E2 - Nouveau départ (2/2)

Diffusé le 01/12/2018

Adèle et le Commandant Rocher sont en danger de mort. Le Commissaire Lamarck, Hyppolite et Jessica sont lancés dans une course contre la montre pour les retrouver à temps. Dans cette situation exceptionnelle, Adèle et Rocher se disent ce qu’ils n’ont jamais réussi à s’avouer…