Profilage S10 E8 - Requiem

Diffusé le 21/03/2020

Élisa et sa fille sont réveillées le matin de Noël par une descente de police : la brigade antigang recherche Roman, accusé d’avoir braqué un fourgon de police et tiré sur un policier. Bien qu’elle le croie innocent, de nombreuses preuves s’accumulent contre lui et Élisa demande l’aide de la DPJ pour tenter de comprendre ce qui s’est passé…