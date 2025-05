Profilage S2 E10 - Retour à la terre

Lire la vidéo

Diffusé le 05/04/2012

Le cadavre d’un homme est retrouvé enterré à même la terre. Il s’agit du corps d’Alban Lorizot, un écologiste qui militait dans un mouvement dissous à cause de son radicalisme. Sa compagne n’a pas signalé sa disparition et se révèle introuvable. Matthieu et Chloé plongent dans l'univers de l’écologie radicale...