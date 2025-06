Profilage S4 E12 - Sortir de l'ombre

Diffusé le 05/10/2013

Conviée à une réception chez le préfet Carmin, Chloé s'évanouit après avoir aperçu une femme parmi les convives : sa propre mère, censée être morte sous les coups de son père, vingt ans plus tôt. Chloé se lance à corps perdu dans son enquête la plus personnelle et part sur les traces du passé trouble de sa mère...