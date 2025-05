Profilage S3 E1 - Un seul être vous manque

Diffusé le 15/03/2012

Un an après la mort de Matthieu, Chloé a disparu dans la nature. À la DPJ, sous la houlette de Lamarck, Fred et Hyppolite travaillent maintenant avec le Commandant Rocher, un flic pragmatique et ombrageux. Alors qu’une affaire particulièrement choquante occupe les enquêteurs, Rocher exige la meilleure psycho criminologue du pays ; reste à savoir où Chloé se cache et la convaincre de redevenir…