Proprio à tout prix, l'hebdo Émission 39

Lire la vidéo

Diffusé le 01/02/2025

Chaque semaine, consultants et experts présents partout en France décortiquent les tendances, l'actualité et les estimations immobilières. Des conseils, des astuces, de l'info, de l'humour et, bien sûr, les réponses à toutes vos questions sur l'immo en long, en large et en mètres carrés !