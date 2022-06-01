PSG : ce club qui a failli ne pas exister PSG : ce club qui a failli ne pas exister

Diffusé le 25/10/2017

1969, le Parc des Princes est en construction et Paris a besoin d'un club professionnel. Là, où les grandes capitales européennes en possèdent au moins deux, il est impensable pour la Fédération Française de Football que la situation perdure. Pour y remédier, un groupe d'hommes influents va alors se tourner vers un grand monsieur du football : Santiago Bernabéu, le président du Real Madrid. Il leur donnera les clés pour fonder les bases de ce qui donnera naissance au Paris Saint-Germain. Récit épique des quatre premières années d'un des plus grands clubs d'Europe !