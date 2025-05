Quadras S1 E5 - Myriam et Gilles

Diffusé le 20/08/2017

Ivre, Gilles, le comptable, ami et témoin d'Alex, fait une annonce surprenante aux invités et au marié. Six mois plus tôt, Alex et Agnès annonçaient à Gilles et la mère d'Alex, Myriam, leur union à venir.