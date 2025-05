Quadras S1 E7 - Agnès (1/2)

Diffusé le 27/08/2017

Lassée par ses stratégies, Agnès ne se sent pas très bien. Quatre ans plus tôt, obsédée par son désir d'enfant, elle se faisait quitter par son ex, Karim, avant de devenir une célibataire qui s'assume et de rencontrer Martin en boîte nuit…