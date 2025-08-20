Quand sort la recluse Partie 1

Trois vieillards sont morts à quelques mois d'intervalle, après une piqûre d'araignée, la loxosceles rufescens. Le petit monde des arachnophiles s'affole : la bestiole aurait peut-être muté après avoir ingéré trop de pesticides. L'hypothèse du commissaire Jean-Baptiste Adamsberg est évidemment plus prosaïque : l'araignée ne cacherait-elle pas une série de meurtres ? Il ne lui en faut pas plus pour se lancer dans une enquête, au grand dam de son fidèle second, Adrien Danglard, pas vraiment convaincu.