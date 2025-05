Quantico S1E10 - Faux amis

Lire la vidéo

Alex a plaidé coupable pour que les vrais terroristes poursuivent leur action, et a été réintégrée aux équipes du FBI. Une surveillance de tous les membres de la promotion est alors mise en place afin d'identifier le vrai responsable de l'attentat et d'en empêcher un second. Quelques mois plus tôt à Quantico, une procédure disciplinaire était déclenchée par Miranda pour démasquer les secrets d'un des leurs…