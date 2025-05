Quantico S1E11 - Piégés

Alex, Shelby, Nimah et Natalie restent à Quantico pour les fêtes de fin d'années et son invitées, via Shelby, à la soirée du nouvel an chez Clayton et Claire Haas, sénatrice et candidate à la vice-présidence. À New York, ces dernières, soupçonnant un dîner de donateurs d'être la cible de la prochaine attaque, découvrent Simon ligoté avec le détonateur d'une bombe à la main…