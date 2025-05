Quantico S1E17 - La dernière mission

4 semaines avant la fin de leur formation et leur affectation dans l'un des 56 bureaux du FBI, les recrues sont envoyées au Canada pour un exercice sur le trafic d'êtres humains. L'occasion pour Caleb d'organiser une rencontre entre Shelby et ses parents, qu'elle croyait morts depuis 15 ans. À New York, Alex est chargée d'une dernière mission par le terroriste : lui remettre une ancienne recrue retenue par la CIA pour des raisons de sécurité nationale…