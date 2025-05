Quantico S1E19 - L'ennemi intime

À Quantico, les recrues doivent choisir leurs futures affectations et rencontrent à ce titre les représentants des différents départements du FBI. À New York, Alex s'inquiète de la présence de Shelby dans les bureaux du FBI pour une mise à jour des systèmes de sécurité ; cette dernière va la convaincre qu'elle est de son côté et qu'elle cherche à tracer les appels du terroriste…