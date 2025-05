Quantico S1E21 - La fin est proche

Les recrues étudient les dossiers des attentats les plus récents commis sur le sol américain. Alex en profite pour en savoir plus sur l'attentat d'Omaha, que son père et Liam n'ont pu empêcher. À New York, Alex suit les instructions de Drew à bord de la voiture piégée par une bombe. La voix du téléphone n'est pourtant pas celle de Drew puisque Simon et lui se réveillent ligotés dans une pièce dont la porte est reliée à un explosif…