Quantico S1E22 - De l'ordre dans le chaos

Après 20 semaines de formation, les recrues reçoivent leur badge et célèbrent leur dernier jour à Quantico. Un an plus tard, Alex, Caleb, Shelby, les jumelles et Simon comprennent que l'ultime action du terroriste consiste à faire exploser la bombe nucléaire à Quantico lors de la remise des diplômes de la nouvelle génération d'agents du FBI…