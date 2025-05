Quantico S1E3 - La traque

Au centre de formation, Alex apprend que son père était un agent secret. Les élèves doivent dresser leurs profils psychologiques et soumettre les noms de trois candidats qui seront éliminés du programme. Tous refusent, sauf Simon Asher. 9 mois plus tard, alors qu'elle est traquée par le FBI et que sa mère l'appelle à se rendre, c'est auprès de Simon qu'Alex va trouver de l'aide…