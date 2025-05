Quantico S1E7 - Le goût du sacrifice

Lire la vidéo

Dans le cadre des examens à Quantico, les recrues se retrouvent confinées avec très peu de temps pour désamorcer une bombe. À New York, Alex et Simon enquêtent sur la possible implication des jumelles Nimah et Raina dans l'attentat. Cette dernière leur apprend que toutes deux sont en immersion depuis plusieurs mois au sein d'un groupe terroriste projetant de s'attaquer à un monument symbolique de la puissance américaine…