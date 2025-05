Quantico S1E8 - Fin de partie

Au cours d'un exercice au siège du FBI, Alex subtilise le dossier de son père et apprend que, sous son autorité une dizaine d'années plus tôt, O'Connor et d'autres agents, aujourd'hui à la tête de l'agence, n'ont pas réussi à empêcher un attentat à Omaha. À New York quelques mois plus tard, Calleb demande à son père, le directeur adjoint du FBI, de creuser une piste prouvant l'innocence d'Alex tandis que cette dernière, toujours en fuite, pense qu'une autre bombe est cachée quelque part en ville…