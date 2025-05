Quantico S2E1 - La ferme

Recrutée par la CIA, Alex Parrish participe à la sélection des futurs agents de terrains dans le centre d'entraînement surnommé « la ferme », où elle retrouve Ryan, avec qui elle est en couple. Un an plus tard à New York, lors d'un sommet du G20 auquel elle doit assister, un groupe terroriste déclenche l'explosion de plusieurs bombes dans la ville et la prise d'otage des participants du sommet pour réclamer la libération de prisonniers…