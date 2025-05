Quantico S2E2 - Le lapin

Les insurgés ont exécuté la Première Dame et évacuent petit à petit les otages sur un autre site, dont Ryan et Raina mais aussi plusieurs ex-recrues de la ferme. Cachée dans la zone de crise, Alex tente d'avertir Miranda. Un an plus tôt, Ryan et Alex, en tant qu'agents infiltrés du FBI, s'exerçaient au contre-espionnage au sein de la CIA…