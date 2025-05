Quantico S2E22 - Résistance

Lire la vidéo

Roarke veut fusionner le FBI et la CIA en proposant un amendement à la Constitution lors d'une convention réunissant les 50 délégués des états américains. Dans un ultime combat contre les collaborateurs et pour protéger les libertés civiles, Alex et ses complices vont tout tenter pour empêcher le vote de cet amendement…