Quantico S2E3 - Escalade

Pendant que les recrues de la CIA apprennent l'art de l'évaluation, Alex et Ryan tentent de déterminer lesquels pourraient être de futurs dissidents. À New York, Alex parvient à s'infiltrer au sein des terroristes et découvre que certains étaient présents à la ferme un an plus tôt…