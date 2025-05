Quantico S2E4 - Talon d'Achille

À la ferme, les futurs agents sont formés à maîtriser leur stress tandis qu'Alex tente d'en savoir plus sur leur formateur, Owen Hall. À New York, Raina et Alex essayent en vain d'empêcher l'échange proposé par les dissidents : la majorité des otages contre un hacker renommé. Au FBI, Shelby commence à soupçonner l'implication de Miranda…