Quantico S2E7 - Mauvais traitement

Sommés par Miranda de débusquer les candidats qui seront recrutés par l'AIC - les dissidents de la CIA - Alex et Ryan participent à un exercice sur les techniques d'interrogatoire, avec leur propre instructeur Owen Hall comme cobaye. 11 mois plus tard, Alex est elle-même capturée et interrogée par les terroristes à propos des disques durs apportés par les pays du G-20…