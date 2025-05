Quantico S2E8 - L'art de mentir

À la veille de Thanksgiving, Lydia et Owen apprennent aux recrues l'art de mentir à leurs proches pour protéger une mission. 10 mois plus tard, pendant qu'Alex et ses compères cherchent l'arme biologique des terroristes, Nimah explique à sa sœur Raina pourquoi elle a rejoint le front de libération des citoyens…