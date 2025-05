Quantico S1E1 - En fuite

Alex Parrish et d'autres jeunes recrues venus d'horizons divers intègrent la prestigieuse école de formation du FBI de Quantico. Pour leur premier exercice, l'agent Liam O'Connor les charge d'enquêter les uns sur les autres à la recherche d'informations qu'ils auraient cachées. 9 mois plus tard, Alex Parrish reprend connaissance dans les décombres de la gare Grand Central à New York, bientôt suspectée d'être le cerveau de la plus grosse attaque terroriste commise sur le sol américain depuis le 11 septembre 2001…