Quantico S1E4 - Mon père, ce héros

O'Connor charge Booth de décourager Alex à poursuivre sa formation à Quantico. Pourtant très performante dans les exercices, celle-ci est déstabilisée après avoir appris que son père était un excellent agent au FBI. À New York pendant la traque, Simon et Parrish découvrent que du matériel utilisé pour l'attentat provient d'une société appartenant à Shelby Wyatt et sous-traitant pour l'armée…