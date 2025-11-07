Que le meilleur gagne ! Émission 4 (2/2)

200 candidats anonymes vont tenter de répondre à une série de questions sous forme de QCM. Mais attention, une mauvaise réponse et c’est l’élimination immédiate ! Seul le meilleur d’entre eux aura la chance de se qualifier au fil des questions et des manches pour tenter de remporter une somme allant jusqu’à 40 000 euros. Nouveauté, pour le retour de la marque nos 200 candidats seront répartis en 4 grandes familles selon leur tranche d’âge. Et ce n’est pas tout, chaque génération sera accompagnée par une célébrité qui jouera et soutiendra sa famille. Alors qui sera le meilleur et aura la chance de remporter jusqu’à 40 000 euros ? Avec Juju Fitcats, Clémence Castel, Agustín Galiana et Mac Lesggy.