Qui peut nous battre ? S1 E2 - Spéciale célébrités

Diffusé le 31/07/2023

6 célébrités s’unissent pour tenter de battre 100 Français et remporter jusqu’à 30 000 euros pour la Fondation pour la recherche médicale dont Thierry Lhermitte est le parrain. Éric Antoine a encore misé sur une équipe de choc pour mettre toutes les chances de son côté : Thierry Lhermitte pour la médecine, Diane Leyre pour la France et ses régions, Jeanfi Janssens pour les voyages, Caroline Vigneaux pour le droit, Hélène Segara pour la musique, et enfin lui-même pour le divertissement. Connaissent-ils si bien leur domaine de prédilection ? Réussiront-ils à défendre leur équipe ?