Qui peut nous battre ? S3 E5 - Partie 2

Diffusé le 04/12/2023

5 nouveaux experts rejoignent Éric Antoine et unissent leurs forces pour tenter de battre 100 candidats et faire gagner un téléspectateur. Pour mettre toutes les chances de son côté, Éric Antoine s’est constitué une nouvelle équipe avec Frank Lebœuf expert en sport, Hélène Ségara en musique, Julien Courbet en droit et consommation, Cristina Cordula en mode, Juan Arbelaez pour la cuisine et lui-même dans la catégorie divertissement. Connaissent-ils si bien leur domaine de prédilection ? Réussiront-ils à défendre leur équipe ?