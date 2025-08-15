Qui peut nous battre ? Émission 6 (2/2)

Diffusé le 27/12/2023

5 nouveaux experts rejoignent Éric Antoine et unissent leurs forces pour tenter de battre 100 candidats et faire gagner un téléspectateur. Pour mettre toutes les chances de son côté, Éric Antoine s’est constitué une nouvelle équipe de choc avec Marine Lorphelin pour la médecine, Laurent Baffie pour les animaux, Natasha St-Pier pour la musique, Nelson Monfort pour le sport, Norbert Tarayre pour la cuisine et lui-même dans la catégorie divertissement. Connaissent-ils si bien leur domaine de prédilection ? Réussiront-ils à défendre leur équipe ?